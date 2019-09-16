Российские политики оценили предложение о новом названии Крыма

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские политики неоднозначно отнеслись к идее о двойном названии Крыма.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать регион в Республику Крым — Таврида. По его мнению, это название позволит закрепить за полуостровом российский статус. При этом позже Шонус признал, что общество пока не готово к такой инициативе.

"Значимая инициатива"

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал предложение о переименовании республики значимой инициативой.

"Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти, - цитирует Мурадова "Российская газета".

Политик отметил, что подобные двойные исторические названия уже применяются в российских субъектах, в частности – в Якутии (Сахе) и Северной Осетии (Алании).

"Крым должен оставаться Крымом"

В свою очередь, комментируя предложение Шонуса, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что подобные вопросы следует решать с учетом мнения жителей республики.

"Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом!" - написала она в телеграм-канале.

Она рассказала, что в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом.

"Пустые хлопоты"

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе также выступил против переименования и назвал это "пустыми хлопотами".

"Надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности ", — сказал Иоффе РИА Новости.

По его мнению, вопрос о переименовании только "разделит общество и породит ненужные споры".

Один из авторов Конституции Крыма Сергей Трофимов рассказал, что при создании нового основного закона Крыма использование названия "Таврида" не обсуждалось.

"Было очень важно сохранить политико-правовой статус республики и наименование "Крым", — сказал РИА Новости Трофимов.