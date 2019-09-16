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РИА Новости

Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном

22:39 16.09.2019 (обновлено: 23:33 16.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, которого они подозревают в организации атаки на объекты в Саудовской Аравии.
Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атаками на саудовские нефтяные объекты Иран, Трамп ответил: "Это выглядит именно так". Президент уточнил, что сейчас этот вопрос изучается, и пообещал, что США дадут свое однозначное заключение.
Глава государства также отметил, что США "готовы к (военному) конфликту лучше, чем какая-либо другая страна", и указал на то, что Соединенные Штаты имеют "лучшие системы вооружения".
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"С учетом всего этого мы определенно хотели бы избежать этого (конфликта)", - сказал Трамп.
Президент также отрицательно ответил на вопрос, считает ли он, что дипломатические меры в отношении Ирана исчерпаны.
"Нет, они никогда не исчерпаны… Вы никогда не знаете, что будет дальше… Я знаю, что они (Иран – ред.) хотят заключить сделку… В какой-то момент это получится", - добавил Трамп.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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