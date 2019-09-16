Педерсен попросил перенести заседание Совбеза ООН по Сирии

ООН, 16 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен попросил перенести заседание Совбеза по Сирии с 19 на 30 сентября, заявил на пресс-конференции постпред РФ при организации Василий Небензя, отвечая на вопрос о конституционном комитете САР.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность того, что о создании конституционного комитета объявят на этой неделе, Небензя заявил: "Я бы мечтал, чтобы об этом сообщили еще вчера, но этого не произошло, и я не дерзну предсказать конкретную дату".

Он признался, что хотел бы услышать об этом решении, как можно скорее. "В качестве частичного ответа на ваш вопрос я могу сообщить, что по просьбе Гейра Педерсена мы сдвинули политические консультации по Сирии с 19 сентября на 30-е", - отметил он.