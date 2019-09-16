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РИА Новости

Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма

22:33 16.09.2019 (обновлено: 22:43 16.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что неоднозначно относится к инициативе придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида", так как, по ее мнению, Крым должен оставаться Крымом.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". Кроме того, ряд СМИ сообщили, что подобную инициативу поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, выступая на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который проходил в Симферополе. В свою очередь Шонус в комментарии РИА Новости заявил, что крымское общество пока не готово к подобному решению.
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Вчера, 18:10Радио
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"Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение. Также следует ознакомить людей с исторической справкой, и если сейчас возникла такая необходимость - предложить несколько вариантов (не только Тавриду)", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнула, что в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом.
"Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом", - подчеркнула Поклонская.
"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально "Таврикой" древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался "Тавридой" до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.
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Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно, по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФКрымРоссияОбщество
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