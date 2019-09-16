Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что неоднозначно относится к инициативе придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида", так как, по ее мнению, Крым должен оставаться Крымом.
Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". Кроме того, ряд СМИ сообщили, что подобную инициативу поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, выступая на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", который проходил в Симферополе. В свою очередь Шонус в комментарии РИА Новости заявил, что крымское общество пока не готово к подобному решению.
"Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение. Также следует ознакомить людей с исторической справкой, и если сейчас возникла такая необходимость - предложить несколько вариантов (не только Тавриду)", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнула, что в прошлом году получила ответ от крымских властей о невозможности переименования улиц, не говоря уже о полуострове в целом.
"Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом", - подчеркнула Поклонская.
"Таврика" ("Таврида", "Таврия") - древнее название Крыма. Изначально "Таврикой" древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. "Таврида" - название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Полуостров назывался "Тавридой" до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.
Современное название "Крым" стало широко использоваться только после XIII века, предположительно, по названию города "Къырым", который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды.