В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.

Ранее члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение перенести памятник Коневу в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий, а чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником - позор для Чехии.

Представитель полиции Сиржиштёва подтвердила, что "к памятнику Коневу приковал себя мужчина, который не согласен" с перемещением монумента. "Полицейский патруль на месте проверил ситуацию, зафиксировав, что нарушения общественного порядка не произошло, после чего патруль уехал", - сказала она.

Как сообщила Сиржиштёва, мужчина, приковавший себя к памятнику цепью, принес с собой воду с пластмассовым стаканчиком, на этом месте он планирует пробыть до позднего вечера понедельника, а затем уедет домой, так как, по его словам, ему рано вставать на работу.