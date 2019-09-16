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РИА Новости

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

22:30 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
Ранее члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов приняли решение перенести памятник Коневу в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий, а чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником - позор для Чехии.
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Представитель полиции Сиржиштёва подтвердила, что "к памятнику Коневу приковал себя мужчина, который не согласен" с перемещением монумента. "Полицейский патруль на месте проверил ситуацию, зафиксировав, что нарушения общественного порядка не произошло, после чего патруль уехал", - сказала она.
Как сообщила Сиржиштёва, мужчина, приковавший себя к памятнику цепью, принес с собой воду с пластмассовым стаканчиком, на этом месте он планирует пробыть до позднего вечера понедельника, а затем уедет домой, так как, по его словам, ему рано вставать на работу.
Ранее гражданские активисты трижды срывали с памятника брезент, за которым районные власти хотели скрыть памятник, а также провели митинги протеста у памятника и у здания районного муниципалитета. Ежедневно рядовые пражане приносят цветы к подножию памятника.
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