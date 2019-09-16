Россия осудила израильские удары по иранским объектам в Сирии

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва не приемлет удары по Сирии, это касается в том числе и израильских ударов по иранским объектам в арабской республике, заявил журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Наша позиция неоднократно высказывалась и президентом, и министром иностранных дел о том, что любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы. Все возникающие вопросы мы предлагаем решать путем консультаций и переговоров", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об израильских ударах по иранским объектам в Сирии.