ЕК призвала страны ЕС к единству перед "вызовами со стороны России"

"Если мы хотим, чтобы ЕС решал все те вопросы, которые возникают перед нами, будь то климатические изменения, демографические изменения, вызовы, которые исходят для нас от России, будь то энергетические изменения, которые мы должны решить, все это можно решать только при условии, что мы будем едины как ЕС, в этом надо быть предельно ясным", - заявил в понедельник действующий зампред ЕК Тиммерманс, выступая в Брюсселе.