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РИА Новости

ЕК призвала страны ЕС к единству перед "вызовами со стороны России"

22:21 16.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникФранс Тиммерманс
Франс Тиммерманс
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Франс Тиммерманс. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Будущий исполнительный зампред ЕК Франс Тиммерманс призвал страны ЕС к единству для решения стоящих перед Европой проблем, среди которых он назвал и исходящие от РФ "вызовы".
"Если мы хотим, чтобы ЕС решал все те вопросы, которые возникают перед нами, будь то климатические изменения, демографические изменения, вызовы, которые исходят для нас от России, будь то энергетические изменения, которые мы должны решить, все это можно решать только при условии, что мы будем едины как ЕС, в этом надо быть предельно ясным", - заявил в понедельник действующий зампред ЕК Тиммерманс, выступая в Брюсселе.
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По его словам, такое единство можно обеспечить, если все страны ЕС будут соблюдать фундаментальные общеевропейские нормы и стандарты в сфере верховенства права, потому что "без уважения верховенства права не будет и ЕС".
Ранее в сентябре избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о распределении обязанностей в новом составе исполнительной коллегии ЕС, сделав акценты на защите климата, необходимости адаптироваться к новым геополитическим условиям в мире, развитии цифровых технологий, кибербезопасности, обороне и социальной сфере.
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