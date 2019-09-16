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РИА Новости

Эр-Рияд пригласит международных экспертов для расследования атак на НПЗ

22:19 16.09.2019
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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco. Архивное фото
ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия пригласит международных специалистов и сотрудников ООН для участия в расследовании нападений на ее нефтяные объекты 14 сентября, говорится в сообщении МИД королевства в Twitter.
"Королевство пригласит международных экспертов и сотрудников ООН, чтобы узнать правду и принять участие в расследовании. По результатам этого расследования королевство примет надлежащие меры для обеспечения его безопасности и стабильного развития", - отметил МИД.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Вчера, 21:11РИА Новости
Путин ответил на вопрос об атаке на саудовские НПЗ цитатой из Корана
Министерство призвало международное сообщество "со всей откровенностью противостоять деятельности, которая наносит урон мировой экономике".
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
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Небензя призвал не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские НПЗ
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСаудовская АравияВ мире
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