Эр-Рияд пригласит международных экспертов для расследования атак на НПЗ

ДОХА, 16 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия пригласит международных специалистов и сотрудников ООН для участия в расследовании нападений на ее нефтяные объекты 14 сентября, говорится в сообщении МИД королевства в Саудовская Аравия пригласит международных специалистов и сотрудников ООН для участия в расследовании нападений на ее нефтяные объекты 14 сентября, говорится в сообщении МИД королевства в Twitter

"Королевство пригласит международных экспертов и сотрудников ООН, чтобы узнать правду и принять участие в расследовании. По результатам этого расследования королевство примет надлежащие меры для обеспечения его безопасности и стабильного развития", - отметил МИД.

Министерство призвало международное сообщество "со всей откровенностью противостоять деятельности, которая наносит урон мировой экономике".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.