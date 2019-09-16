Минкультуры планирует создать единую федеральную кинокомиссию

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Единую федеральную кинокомиссию, которая возьмёт на себя функции координации работы региональных комиссий, могут создать в РФ, сказал министр культуры Владимир Мединский на панельной сессии "Креативная экономика: как кино привлекает инвестиции в регион?" международного "Синепозиума".

"Мы думаем в Минкультуры о создании федеральной единой кинокомиссии, которая координировала бы региональные, помогала бы им методически и организационно", - сказал Мединский.

Он отметил, что по всему миру кинокомиссии являются эффективным инструментом продвижения регионов при съемках кинофильмов и телесериалов. По словам министра, главные задачи кинокомиссий связаны с продвижением регионов и развитием киноиндустрии.

"Кинокомиссия является модератором между региональными властями и кинокомпаниями. Это своего рода "служба одного окна", которая решает все вопросы - административные, бюрократические, юридические и любые другие, в том числе связанные с организацией съемок на территории регионов. А это - создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры, улучшение финансового климата и, безусловно, продвижение региона", - добавил Мединский.

По словам министра, в России сформировалось два вида кинокомиссий – с механизмом рибейтов и без него. Он напомнил, что с рибейтом начала работу кинокомиссия Приморского края - там был выплачен первый рибейт на фильм "На районе" в размере 15%.

"Кинокомиссия Калининградской области компенсирует 20% от расходов, понесенных на территории региона. Кинокомиссия Ульяновской области – до 30% возврата", - отметил Мединский.

Также, отметил министр, в Пермском крае с ноября 2019 года у кинематографистов появится возможность возвращать до 50% от части затрат, понесенных в регионе, включая затраты на строительство декораций, оплату работы артистов, организацию питания и транспорт.

"Второй тип кинокомиссий – без возврата, они занимаются административно-организационной поддержкой. Такие кинокомиссии работают в Москве, Астрахани и Туле", - рассказал Мединский.

Он отметил, что в Крыму, Карелии, Татарстане, Башкортостане и Архангельске действуют негосударственные кинокомиссии – их работа строится в формате инициативных творческих групп.