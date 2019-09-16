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РИА Новости
Культура

Минкультуры планирует создать единую федеральную кинокомиссию

22:10 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Единую федеральную кинокомиссию, которая возьмёт на себя функции координации работы региональных комиссий, могут создать в РФ, сказал министр культуры Владимир Мединский на панельной сессии "Креативная экономика: как кино привлекает инвестиции в регион?" международного "Синепозиума".
"Мы думаем в Минкультуры о создании федеральной единой кинокомиссии, которая координировала бы региональные, помогала бы им методически и организационно", - сказал Мединский.
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Он отметил, что по всему миру кинокомиссии являются эффективным инструментом продвижения регионов при съемках кинофильмов и телесериалов. По словам министра, главные задачи кинокомиссий связаны с продвижением регионов и развитием киноиндустрии.
"Кинокомиссия является модератором между региональными властями и кинокомпаниями. Это своего рода "служба одного окна", которая решает все вопросы - административные, бюрократические, юридические и любые другие, в том числе связанные с организацией съемок на территории регионов. А это - создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры, улучшение финансового климата и, безусловно, продвижение региона", - добавил Мединский.
По словам министра, в России сформировалось два вида кинокомиссий – с механизмом рибейтов и без него. Он напомнил, что с рибейтом начала работу кинокомиссия Приморского края - там был выплачен первый рибейт на фильм "На районе" в размере 15%.
"Кинокомиссия Калининградской области компенсирует 20% от расходов, понесенных на территории региона. Кинокомиссия Ульяновской области – до 30% возврата", - отметил Мединский.
Также, отметил министр, в Пермском крае с ноября 2019 года у кинематографистов появится возможность возвращать до 50% от части затрат, понесенных в регионе, включая затраты на строительство декораций, оплату работы артистов, организацию питания и транспорт.
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"Второй тип кинокомиссий – без возврата, они занимаются административно-организационной поддержкой. Такие кинокомиссии работают в Москве, Астрахани и Туле", - рассказал Мединский.
Он отметил, что в Крыму, Карелии, Татарстане, Башкортостане и Архангельске действуют негосударственные кинокомиссии – их работа строится в формате инициативных творческих групп.
Международный "Синепозиум" — форум международной ассоциации кинокомиссий, он впервые проходит в России. Среди участников — представители компаний HBO, Universal и Sony PlayStation production. Одна из задач организаторов — представить Россию в качестве оригинальной локации для съемок. Участники сессии "Креативная экономика: как кино привлекает инвестиции в регион?" обсудили принципы работы международной системы рибейтов.
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