В Греции два бывших депутата получили четыре месяца тюрьмы за стрельбу

АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости. Суд в Греции приговорил двух бывших депутатов парламента от ультраправой партии "Золотая заря" к четырем месяцам тюрьмы за стрельбу из огнестрельного оружия на похоронах члена военной хунты "черных полковников" в 2013 году, сообщает сайт "Нафтемпорики".

Тюремный срок получили Илиас Панайотарос и Константинос Барбарусис. Суд счел, что именно они устроили "салют" на похоронах Николаоса Дертилиса в январе 2013 года.

Бывшие депутаты заявили в суде, что не считали свое поведение преступным, а в других районах стрельба является обычаем. Суд не принял их оправдание.

В своих показаниях полицейские заявили, что видели группу примерно из 20 человек, когда были слышны выстрелы на кладбище. Среди людей полицейские узнали двух депутатов. На месте нашли по крайней мере 15 гильз. Было установлено, что они из оружия обвиняемых.

Дертилис был последним заключенным по делу греческой хунты и скончался в возрасте 93 лет. Дертилис играл активную роль в перевороте 21 апреля 1967 года и затем в военной хунте на протяжении семи лет ее пребывания у власти в Греции, но к пожизненному заключению он был приговорен за убийство студента во время восстания политехнического института в ноябре 1973 года. Дертилис провел 38 лет в тюрьме. Он отказался просить о помиловании "по принципиальным соображениям".

В Греции идет длительный судебный процесс над членами партии "Золотая заря". Расследование деятельности партии началось после убийства в сентябре 2013 года музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс. Выяснилось, в частности, что ультраправые располагают штурмовыми отрядами, которые используют для подавления оппонентов.