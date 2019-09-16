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РИА Новости

В Греции два бывших депутата получили четыре месяца тюрьмы за стрельбу

22:01 16.09.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Греции
Сотрудники полиции в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 16 сен - РИА Новости. Суд в Греции приговорил двух бывших депутатов парламента от ультраправой партии "Золотая заря" к четырем месяцам тюрьмы за стрельбу из огнестрельного оружия на похоронах члена военной хунты "черных полковников" в 2013 году, сообщает сайт "Нафтемпорики".
Тюремный срок получили Илиас Панайотарос и Константинос Барбарусис. Суд счел, что именно они устроили "салют" на похоронах Николаоса Дертилиса в январе 2013 года.
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Бывшие депутаты заявили в суде, что не считали свое поведение преступным, а в других районах стрельба является обычаем. Суд не принял их оправдание.
В своих показаниях полицейские заявили, что видели группу примерно из 20 человек, когда были слышны выстрелы на кладбище. Среди людей полицейские узнали двух депутатов. На месте нашли по крайней мере 15 гильз. Было установлено, что они из оружия обвиняемых.
Дертилис был последним заключенным по делу греческой хунты и скончался в возрасте 93 лет. Дертилис играл активную роль в перевороте 21 апреля 1967 года и затем в военной хунте на протяжении семи лет ее пребывания у власти в Греции, но к пожизненному заключению он был приговорен за убийство студента во время восстания политехнического института в ноябре 1973 года. Дертилис провел 38 лет в тюрьме. Он отказался просить о помиловании "по принципиальным соображениям".
В Греции идет длительный судебный процесс над членами партии "Золотая заря". Расследование деятельности партии началось после убийства в сентябре 2013 года музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс. Выяснилось, в частности, что ультраправые располагают штурмовыми отрядами, которые используют для подавления оппонентов.
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Ранее, 13 сентября, суд приговорил евродепутата от "Золотой зари" Янниса Лагоса и бывшего депутата парламента Николоса Миноса к заключению на восемь месяцев с отсрочкой приговора, то есть к условному наказанию. Суд признал их виновным в подстрекательстве к нападению с причинением тяжкого вреда здоровью в июле 2013 года на социальный приют "Синергия" в районе Аттики Илиуполи. Ещё четверо подсудимых получили по 11 месяцев тюрьмы за нападение и причинение вреда здоровью, а также за применение оружия, ещё один подсудимый осуждён на пять месяцев.
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