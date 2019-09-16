В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником

ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак: хозяин животных заявил, что на его глазах животных застрелил бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.

В понедельник в сообществе "Охота Рыбалка Природа Охотничий билет" социальной сети ВКонтакте хозяин животных заявил, что в воскресенье четыре его собаки были жестоко расстреляны из машины Виктором Усенко - директором охотхозяйства "Глухарь", расположенного в Горнозаводском районе Пермского края.

По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова. По данным владельца животных, Усенко объяснил свои действия тем, что собачий лай "мешает ему охотиться", а сами животные "гоняют лосей". Хозяин лаек отметил, что при себе у него была охотничья путевка на боровую дичь, а убитые собаки были в ошейниках с датчиками слежения.

"Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки", - сказали агентству в региональном минприроды.

По данным ведомства, пострадавший владелец животных написал заявление в полицию. "Сейчас по факту правоохранительные органы будут проводить проверку", - подчеркнули в минприроды.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю данную информацию агентству подтвердили. "В отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял четырех собак. Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных - жителя города Лысьва 1975 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по фактам и выясняют все обстоятельства", - отметили в полиции.