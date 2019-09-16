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РИА Новости

Избитая в Ингушетии девочка идет на поправку, заявила Кузнецова

21:38 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Избитая в июле в Ингушетии девочка ведёт себя активно и идёт на поправку, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения со множеством травм. Было заведено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об опеке. В начале августа врачи ампутировали девочке часть правой руки. Сообщалось, что ее состояние улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают лечение.
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"Если еще месяц назад… мне показывала, как она умеет ходить, то сейчас девочка бегает, и ее не догнать. Начала играть в куклы, хотя в прошлый раз ее интересовали только машинки. Она очень активная, общительная, веселая, у нее хороший аппетит. Но говорить о выписке пока еще рано, лечение продолжается", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен подчеркнула, что в настоящий момент открыт вопрос дальнейшего жизнеустройства девочки, и добавила, что ребенок скучает по родной маме. По ее словам, "прежде всего необходимо понять, в каком статусе находится родная мама" девочки.
"Мы на связи со Следственным комитетом, и нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой", - сказала Кузнецова, добавив, что "значит, на настоящий момент ничто не препятствует встрече" девочки и ее родной мамы.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФИнгушетияРоссияОбщество
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