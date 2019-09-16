Избитая в Ингушетии девочка идет на поправку, заявила Кузнецова

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Избитая в июле в Ингушетии девочка ведёт себя активно и идёт на поправку, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения со множеством травм. Было заведено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об опеке. В начале августа врачи ампутировали девочке часть правой руки. Сообщалось, что ее состояние улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают лечение.

"Если еще месяц назад… мне показывала, как она умеет ходить, то сейчас девочка бегает, и ее не догнать. Начала играть в куклы, хотя в прошлый раз ее интересовали только машинки. Она очень активная, общительная, веселая, у нее хороший аппетит. Но говорить о выписке пока еще рано, лечение продолжается", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

Омбудсмен подчеркнула, что в настоящий момент открыт вопрос дальнейшего жизнеустройства девочки, и добавила, что ребенок скучает по родной маме. По ее словам, "прежде всего необходимо понять, в каком статусе находится родная мама" девочки.