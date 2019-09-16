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РИА Новости

Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС "приятной переменой"

21:35 16.09.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с актером Брэдом Питтом рассказал о музыкальной составляющей жизни на Международной космической станции (МКС) и поделился впечатлениями от русской музыки за ужином.
НАСА организовало прямую связь Питта и МКС в связи с предстоящим выходом на большие экраны фильма "К звездам". В нем герой Питта отправляется в далекие галактики на поиски отца, который исследовал космос и исчез много лет назад.
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"Самый важный вопрос: кто контролирует (на МКС) диджейский пульт?" - спросил актер астронавта НАСА.
"У нас меняющийся список, мы делаем это по очереди, и здорово, что к этому добавляется международная нотка: у нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином - это очень приятная перемена и погружение", - рассказал актеру член экипажа МКС.
По его словам, музыкальное разнообразие "помогает нам действительно ценить международную составляющую экипажа".
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прибыть россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
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