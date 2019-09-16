Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС "приятной переменой"

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с актером Брэдом Питтом рассказал о музыкальной составляющей жизни на Международной космической станции (МКС) и поделился впечатлениями от русской музыки за ужином.

НАСА организовало прямую связь Питта и МКС в связи с предстоящим выходом на большие экраны фильма "К звездам". В нем герой Питта отправляется в далекие галактики на поиски отца, который исследовал космос и исчез много лет назад.

"Самый важный вопрос: кто контролирует (на МКС) диджейский пульт?" - спросил актер астронавта НАСА.

"У нас меняющийся список, мы делаем это по очереди, и здорово, что к этому добавляется международная нотка: у нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином - это очень приятная перемена и погружение", - рассказал актеру член экипажа МКС.

По его словам, музыкальное разнообразие "помогает нам действительно ценить международную составляющую экипажа".