Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года

Алексий, человек Божий, жил на рубеже IV-V веков. Родившись в семье римского сенатора, он после своей свадьбы покинул дом и нищенствовал 17 лет: просил милостыню и молился. Тогда его стали называть божиим человеком. Под видом нищего Алексий вернулся в родительский дом, где в нем не узнали сына, но приютили. Так он прожил рядом со своими родителями и супругой до своей смерти. Сын и супруг раскрыл себя в письме, которое обнаружили только после его кончины. По легенде, римский император сам нес останки святого к месту захоронения. Он похоронен в 411 году в храме во имя святого Вонифатия в Риме. Русская церковь отмечает день памяти Алексия, человека Божия, 30 марта.