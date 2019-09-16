Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Храм в честь Алексия, человека Божия, будет возведен в Крылатском до конца 2021 года, заявил куратор программы по строительству православных храмов в Москве депутат Госдумы Владимир Ресин.
"Подрядчик на строительство нулевого цикла определен и в ближайшие дни выходит на площадку. Построить храм мы планируем к концу 2021 года. Храм Алексия станет завершающим аккордом в комплексной застройке Крылатского", - заявил Ресин. Слова депутата приводит в понедельник его пресс-служба.
В сообщении говорится, что проект храма разработал почетный архитектор Москвы Игорь Тажиев, автор Московской соборной мечети. Храм Алексия, человека Божия - это последний проект умершего в 2016 году мастера. Церковь будет вмещать 700 человек. Также на территории храма разместятся приходские службы и воскресная школа для детей.
"Место под строительство выбрано удачное, район Крылатское считается одним из самых живописных в городе. Кроме того, Крылатское не только комфортный, но и экологически чистый район", - сказано в сообщении пресс-службы.
Также Ресин отметил, что это первая церковь, посвященная Алексию, человеку Божию, которую возведут благодаря программе по строительству православных храмов в Москве. В России храмов с таким посвящением тоже немного, отметил куратор программы.
Алексий, человек Божий, жил на рубеже IV-V веков. Родившись в семье римского сенатора, он после своей свадьбы покинул дом и нищенствовал 17 лет: просил милостыню и молился. Тогда его стали называть божиим человеком. Под видом нищего Алексий вернулся в родительский дом, где в нем не узнали сына, но приютили. Так он прожил рядом со своими родителями и супругой до своей смерти. Сын и супруг раскрыл себя в письме, которое обнаружили только после его кончины. По легенде, римский император сам нес останки святого к месту захоронения. Он похоронен в 411 году в храме во имя святого Вонифатия в Риме. Русская церковь отмечает день памяти Алексия, человека Божия, 30 марта.