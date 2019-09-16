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РИА Новости
Война в Сирии

Путин призвал к скорейшему началу работы Конституционного комитета Сирии

21:17 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Работа конституционного комитета в Сирии должна начаться как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается работы конституционного комитета в Сирии, я бы не ставил конкретных сроков, хотя делать это нужно как можно быстрее. И запускать работу комитета, и как можно быстрее стремиться к окончательному положительному результату, к договоренностям противоборствующим сторонам в интересах своего собственного народа. Мы всячески будем этому способствовать". - заявил Путин на пресс-конференции.
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