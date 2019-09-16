Путин призвал к скорейшему началу работы Конституционного комитета Сирии

"Что касается работы конституционного комитета в Сирии, я бы не ставил конкретных сроков, хотя делать это нужно как можно быстрее. И запускать работу комитета, и как можно быстрее стремиться к окончательному положительному результату, к договоренностям противоборствующим сторонам в интересах своего собственного народа. Мы всячески будем этому способствовать". - заявил Путин на пресс-конференции.