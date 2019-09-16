Россия рассчитывает на восстановление территориальной целостности Сирии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Москва исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии целостность страны будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены оттуда, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран.

"Мы все выступаем за территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. Исходим из того, что, когда вопросы, связанные с обеспечением безопасности, будут решены, территориальная целостность Сирии будет восстановлена в полном объеме", - сказал Путин, добавив, что также РФ исходит из того, что "все иностранные войска будут выведены".