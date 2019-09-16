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РИА Новости
Война в Сирии

Путин: экстремисты могут сорвать работу Конституционного комитета Сирии

21:11 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что экстремисты могут сорвать работу конституционного комитета Сирии, но Россия, Турция и Иран готовы купировать эти угрозы.
"Есть ли здесь угрозы? Я их уже назвал, во-первых, это возможные провокации со стороны экстремистов, которые, на мой взгляд, попытаются сорвать работу этого процесса. Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на другом, они на войне зарабатывают. Но для этого и существует, в том числе, и наша тройка - для того, чтобы купировать эти угрозы", - заявил Путин.
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Он также отметил, что нужно позволить самим сирийцам решать острые проблемы, с которыми столкнулась страна на протяжении предыдущих лет.
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