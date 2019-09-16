Путин: экстремисты могут сорвать работу Конституционного комитета Сирии

"Есть ли здесь угрозы? Я их уже назвал, во-первых, это возможные провокации со стороны экстремистов, которые, на мой взгляд, попытаются сорвать работу этого процесса. Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на другом, они на войне зарабатывают. Но для этого и существует, в том числе, и наша тройка - для того, чтобы купировать эти угрозы", - заявил Путин.