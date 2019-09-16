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РИА Новости

Путин ответил на вопрос об атаке на саудовские НПЗ цитатой из Корана

21:11 16.09.2019 (обновлено: 22:04 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин процитировал Коран, отвечая на вопрос об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Иран.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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