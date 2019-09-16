Путин ответил на вопрос об атаке на саудовские НПЗ цитатой из Корана

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин процитировал Коран, отвечая на вопрос об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Иран.

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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.