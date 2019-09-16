Путин отметил важность добровольной работы Конституционного комитета Сирии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы члены сформированного конституционного комитета Сирии были связаны по рукам и ногам, они должны работать добровольно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы участники этого процесса, сами сирийцы, участники конституционного комитета были связаны по рукам и ногам. Надо создать условия, чтобы они работали добровольно, творчески и стремились бы к позитивному результату", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре.