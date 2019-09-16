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РИА Новости

Роухани прокомментировал удары по саудовским НПЗ

21:03 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на вопрос об атаке беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии заявил, что народ Йемена имеет право на самозащиту.
"Что касается второго вопроса, атаки дронов, то здесь начался разговор о том, как это повлияет на рынок нефти. Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, и невинное население гибнет а этой стране. Поэтому народ Йемена вынужден был из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них (Йемена), они вынуждены были ответить. То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения", - сказал Роухани.
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Путин не обсуждал на переговорах в Анкаре атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииХасан РоуханиСаудовская АравияИранВ мире
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