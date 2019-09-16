Роухани прокомментировал удары по саудовским НПЗ

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на вопрос об атаке беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии заявил, что народ Йемена имеет право на самозащиту.

"Что касается второго вопроса, атаки дронов, то здесь начался разговор о том, как это повлияет на рынок нефти. Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, и невинное население гибнет а этой стране. Поэтому народ Йемена вынужден был из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них (Йемена), они вынуждены были ответить. То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения", - сказал Роухани.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.