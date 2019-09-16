Астанинская тройка посодействует работе Конституционного комитета Сирии

"Список участников комитета полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов. Теперь необходимо, чтобы конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве. Россия, Турция и Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за астанинским форматом ведущую роль в сирийском урегулировании", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита астанинской тройки в Анкаре.