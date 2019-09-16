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РИА Новости
Война в Сирии

Путин надеется на реализацию решения Трампа о выводе войск из Сирии

20:56 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Вооруженные силы США присутствуют в Сирии незаконно, Россия надеется, что решение президента США Дональда Трампа о выводе войск будет реализовано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается присутствия американских вооруженных сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно, всем это хорошо известно. Будем исходить из того, что принятое президентом США Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано до конца", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
13 сентября, 15:05Война в Сирии
Действия США в Сирии не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил Эрдоган
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампВладимир ПутинСирияРоссияСШАВ мире
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