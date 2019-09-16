Путин надеется на реализацию решения Трампа о выводе войск из Сирии

"Что касается присутствия американских вооруженных сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно, всем это хорошо известно. Будем исходить из того, что принятое президентом США Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано до конца", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров в Анкаре.