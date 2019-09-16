Нетаньяху рассказал о подготовке Израиля к возможным провокациям Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на фоне атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что Израиль "хорошо подготовлен" на случай провокаций Ирана.

"Я беспокоюсь о нашей безопасности на 360 градусов и могу сказать, что мы хорошо подготовлены", - сказал он радиостанции " Галей ЦАХАЛ ", отвечая на вопрос о возможных провокациях Ирана в адрес Израиля.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.