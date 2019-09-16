Нетаньяху рассказал о подготовке Израиля к возможным провокациям Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на фоне атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что Израиль "хорошо подготовлен" на случай провокаций Ирана.
"Я беспокоюсь о нашей безопасности на 360 градусов и могу сказать, что мы хорошо подготовлены", - сказал он радиостанции "Галей ЦАХАЛ", отвечая на вопрос о возможных провокациях Ирана в адрес Израиля.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.