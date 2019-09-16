Россия, Турция и Иран продолжат борьбу со структурами "Аль-Каиды"* в Идлибе

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Сирийский Идлиб фактически находится в руках аффилированных с "Аль-Каидой"* структур, поэтому Россия совместно с Турцией и Ираном продолжит борьбу с террористами в этом регионе, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Наибольшую озабоченность безусловно вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой"* радикальные группировки", - сказал он.

"Мы не можем, конечно, с этим мириться, поэтому договорились с господином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом и господином (президентом Ирана Хасаном) Роухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", - добавил он.

Он также отметил, что Россия, со своей стороны, намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает.