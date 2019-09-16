Следующий раунд астанинских консультаций по Сирии пройдет в Нур-Султане

"В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога. В этих целях будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран-гарантов, сирийских сторон, а также ООН и региональных наблюдателей. Очередной, четырнадцатый раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре.