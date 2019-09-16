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РИА Новости
Культура

Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС

20:37 16.09.2019 (обновлено: 21:00 16.09.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manАмериканский актер Бред Питт
Американский актер Бред Питт
© AP Photo / Lee Jin-man
Американский актер Бред Питт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса. НАСА транслировало сеанс прямой связи актера и астронавта Ника Хейга.
В пятницу фильм с участием Питта "К звездам" выйдет на широкий экран в США. По сюжету герой актера отправляется в далекие галактики на поиски отца, который исследовал космос и исчез много лет назад.
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"Скажу тебе, наш корабль (в фильме) был немного чище. Ты вообще знаешь, что это все вокруг тебя на стенах?" - первым делом спросил Питт астронавта.
В свою очередь, Хейг признался, что по прибытии на станцию требуется некоторое время, чтобы освоиться.
"Но знаешь, быстро знакомишься со всем", - отметил астронавт.
Питт поинтересовался у Хейга, как экипаж справляется с "биологическими часами" в условиях, когда на 16 раз за земные сутки встает и садится солнце. Астронавт рассказал, что в этом вопросе помогает освещение на МКС, которое меняется в зависимости от времени дня.
"Мы используем различные световые спектры: утром это яркий голубой свет, постепенно позднее в течение дня он приходит к более сбалансированному спектру и ночью мы не используем голубой свет", - добавил Хейг.
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Он подчеркнул, что экипаж работает по 12 часов в сутки, а ночью за МКС отвечают специалисты на Земле.
"Ночная смена – это огромная команда на Земле, они контролирует порядка 95 процентов всего, что происходит на станции", - сказал Хейг, подчеркнул, что усилия по поддержанию работы МКС являются международными.
Астронавт также рассказ, что близость к Земле позволяет экипажу поддерживать постоянный контакт с родными, рассказывая о происходящем на орбите и оставаясь в курсе происходящего с их семьей.
В завершении разговора актер попросил Хейга поделиться мнением.
"Ник, нужна твоя экспертиза. Кто был более правдоподобен - Клуни (Джордж Клуни сыграл астронавта в фильме фильм "Гравитация", вышел в 2013 году) или Питт?"
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"Ты, абсолютно точно!", - ответил со смехом астронавт, добавив, что экипаж МКС уже успел посмотреть новый фильм с участием Питта.
"Не могу дождаться, когда похвастаюсь своим детям!" - завершил разговор актер, выразив уважение и благодарность экипажу станции.
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КультураНик ХейгМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаБрэд Питт (Уильям Бредли)США
Популярные комментарии
У американца в кино все четко и разумно каждое движение. А в реальности- загаженный туалет, а ради своей прихоти, можно в космосе и дырок насверлить. А еще круче снять в павильоне высадку на Луну.
16 сентября, 20:42
Rog Guka
730001
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