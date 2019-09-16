В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что при столкновении трех автобусов на западе Москвы пострадали восемь человек, включая троих детей.

"В результате ДТП пострадали десять человек. Девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в городские больницы и травмпункты в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.