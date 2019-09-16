Роухани заявил об увеличении присутствия "ан-Нусры"* в Идлибе

"Лидеры трех стран убеждены, что борьба с терроризмом должна быть продолжена. До сих пор Идлиб находится в руках террористов. К сожалению, в последние месяцы присутствие террористов, в том числе "Джебхат ан-Нусры"*, в этом регионе увеличилось", - заявил Роухани после переговоров в Анкаре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.