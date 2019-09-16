Евтухов: за 5 лет инвестиции в химическую отрасль составили 2 трлн рублей

2019-09-16T20:23Z
2019-09-16T20:26Z
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Инвестиции в российскую химическую отрасль за пять лет составили два триллиона рублей, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"За последние пять лет инвестиции в химическую отрасль составили 2 триллиона рублей, за прошлый год – более 500 миллиардов рублей, и каждый год идет прирост. В 2018 году прирост составил более 17% по сравнению с 2017 годом. Компании и дальше будут наращивать объемы продукции, которая должна замещать импортных конкурентов на внутреннем рынке. В рамках нацпроекта по развитию несырьевого неэнергетического экспорта стоит амбициозная задача почти в два раза увеличить экспорт продукции", - сказал Евтухов журналистам на открытии выставки "Химия-2019" в "Экспоцентре".
По его словам, в плане по импортозамещению в химической отрасли были заявлены 132 проекта, из них уже более 40 реализованы в мало- и среднетоннажной химии. По числу заявок химическая отрасль лидирует в рамках корпоративных программ по повышению конкурентоспособности продукции – 32 заявки из 80 поступили от химпрома по федеральным проектам и 120 заявок – по региональным проектам. На втором месте находится лесопромышленный комплекс, на третьем – транспортное машиностроение.
"За 2018 год и первую половину 2019 года у нас в стране появилось немало новых предприятий, немало предприятий модернизировали и расширили свои мощности как во исполнение плана по импортозамещению в химической индустрии, так и в рамках нацпроекта по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал Евтухов.
Он подчеркнул, что некоторые отечественные предприятия химической отрасли уже много назвать передовыми, так как они применяют цифровые технологии на производстве.
Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, в свою очередь, отметил, что химическая промышленность – это залог будущей конкурентоспособности России на мировом рынке. Минэнерго России рассчитывает на приток инвестиций в нефтехимию в размере 3-4 триллионов рублей в ближайшие годы.
"Сейчас на выходе находится ряд законодательных инициатив, поддерживающих крупнотоннажную химию. Именно поэтому я говорю, что у нас будет большое количество базовых полимеров для использования в химической отрасли, и мы ожидаем, что прирост инвестиций в эту отрасль будет, как минимум, исчисляться триллионами (рублей - ред.) - то есть это три-четыре триллиона инвестиций и создание более 10 миллиардов долларов дополнительной выручки из того сырья, которое у нас уже есть: этан, СУГи, стимулирование дальнейшего использования нафты в нефтехимии", - заявил замминистра энергетики на церемонии открытия выставки.
Чтобы инвестиции пришли в отрасль, отметил он, нужно создавать добавочный продукт, который действительно дает экономический эффект. "Химия является одной из таких отраслей, в которой каждый рубль инвестиций может дать достойный доход инвесторам и создать добавленную стоимость. Если в той же нефтепереработке мы создаем 10-15% прибавочной стоимости, то в крупнотоннажной химии – производстве базовых полимеров мы можем в 2-2,5 раза увеличить стоимость того сырья, которое у нас есть", - сказал Сорокин.
Он добавил, что правительство России совместно с Минэнерго и Минпромторгом разрабатывает программу развития крупнотоннажной химии. "Для того, чтобы дополнительный продукт, который будет давать крупнотоннажный сектор, создал давление на цены на внутреннем рынке и адекватные рыночные условия для химиков... И когда нам это удастся сделать, я надеюсь, что в течение следующих трех-четырех лет, мы увидим существенный прирост производства крупнотоннажной химии и базовых полимеров. Я надеюсь, это станет дополнительным стимулом для развития крупнотоннажной химической промышленности", - заключил представитель Минэнерго.
Как сообщил на открытии выставки генеральный директор "Экспоцентра" Сергей Беднов, в этом году экспозиция "Химии-2019" занимает уже 20 тысяч квадратных метров.
"На выставке в этом году представлены 395 участников из 24 стран мира, но самое главное – здесь представлены интересные разработки в области химического машиностроения, лабораторного оборудования, зеленой химии, покрытий, полимеров, пластмасс", - сказал Беднов.
XXII международная специализированная выставка "Химия-2019" проходит в московском "Экспоцентре" с 16 по 19 сентября. В этом году на ней будет представлена интерактивная VR/AR зона, где посетители смогут ознакомиться с особенностями технологического оборудования на предприятиях химпрома. В рамках деловой программы пройдет VII Московский международный химический форум, где представители химических компаний обсудят будущее отрасли, в частности, инновационные технологии на производстве, инвестиции в отечественный химпром и развитие российского экологического машиностроения.