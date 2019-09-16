В Молдавии задержали двух лишенных неприкосновенности депутатов

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Лишенные неприкосновенности депутаты молдавского парламента от фракции партии "Шор" Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Таубер и Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос.
"В понедельник, 16 сентября, врио генерального прокурора Дмитрий Робу попросил парламент лишить иммунитета депутатов Марину Таубер и Регину Апостолову, их пришлось задержать из-за того, что они покинули здание и уехали в неизвестном направлении", - сообщили в Генпрокуратуре.
Как отметили в ведомстве, изначально запрос генпрокурора не был связан с планами по задержанию депутатов, однако их поведение вынудило прибегнуть к подобным мерам. Апостолова и Таубер были задержаны в Оргееве (около 50 километров от Кишинева). "Генеральная прокуратура отмечает, что цель сегодняшнего обращения в парламент заключалась не в прямом задержании соответствующих лиц, хотя закон это допускает, а в отмене иммунитета для совершения действий по уголовному преследованию, что включает в себя комплекс разных мер", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества"