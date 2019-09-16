В Молдавии задержали двух лишенных неприкосновенности депутатов

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Лишенные неприкосновенности депутаты молдавского парламента от фракции партии "Шор" Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Таубер и Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос.

"В понедельник, 16 сентября, врио генерального прокурора Дмитрий Робу попросил парламент лишить иммунитета депутатов Марину Таубер и Регину Апостолову, их пришлось задержать из-за того, что они покинули здание и уехали в неизвестном направлении", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, изначально запрос генпрокурора не был связан с планами по задержанию депутатов, однако их поведение вынудило прибегнуть к подобным мерам. Апостолова и Таубер были задержаны в Оргееве (около 50 километров от Кишинева). "Генеральная прокуратура отмечает, что цель сегодняшнего обращения в парламент заключалась не в прямом задержании соответствующих лиц, хотя закон это допускает, а в отмене иммунитета для совершения действий по уголовному преследованию, что включает в себя комплекс разных мер", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.