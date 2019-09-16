Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T20:19Z
https://ria.ru/20190916/1558748267.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/75/1555457512_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9095abf8b674e1b8ee29c0c63b8157b7.jpg
РИА Новости

В Молдавии задержали двух лишенных неприкосновенности депутатов

20:19 16.09.2019
694
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Лишенные неприкосновенности депутаты молдавского парламента от фракции партии "Шор" Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Таубер и Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос.
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Вчера, 17:45РИА Новости
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки в закон о прокуратуре
"В понедельник, 16 сентября, врио генерального прокурора Дмитрий Робу попросил парламент лишить иммунитета депутатов Марину Таубер и Регину Апостолову, их пришлось задержать из-за того, что они покинули здание и уехали в неизвестном направлении", - сообщили в Генпрокуратуре.
Как отметили в ведомстве, изначально запрос генпрокурора не был связан с планами по задержанию депутатов, однако их поведение вынудило прибегнуть к подобным мерам. Апостолова и Таубер были задержаны в Оргееве (около 50 километров от Кишинева). "Генеральная прокуратура отмечает, что цель сегодняшнего обращения в парламент заключалась не в прямом задержании соответствующих лиц, хотя закон это допускает, а в отмене иммунитета для совершения действий по уголовному преследованию, что включает в себя комплекс разных мер", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Таубер и Апостолова являются депутатами от партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор" стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.
Молдавский бизнесмен Илан Шор
23 августа, 15:27РИА Новости
Интерпол нашел бежавшего из Молдавии мужа певицы Жасмин в Израиле
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества"
1010000
Обсудить 0
Илан ШорМолдавияВ мире
Рекомендуем
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки в закон о прокуратуре
РИА
Новости
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон недоволен работой некоторых министров
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон готов поддержать перестановки в правительстве Молдавии
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Лента
новостей
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Генпрокурор Молдавии попросил лишить двух депутатов неприкосновенности
Победительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. 2009 год
Певица Приходько вышла из партии Тимошенко
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
Вид на площадь Независимости в Киеве
Киевский суд разрешил Нацсовету по ТВ лишить лицензии канал "112.Украина"
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал удары по саудовским НПЗ
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил об увеличении присутствия "ан-Нусры"* в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния