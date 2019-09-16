В Воронеже полицейских приговорили к трем годам колонии за пытки студентов

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил бывших полицейских к трем годам колонии каждого за пытки студентов в отделе полиции, от которых стражи порядка хотели добиться признания в краже мобильного телефона, сообщил в понедельник РИА Новости адвокат потерпевших Сергей Локтев.

Воронежский информационный портал " МОЁ! Online " опубликовал 6 июня 2018 года историю трех студентов, которые заявили, что 26 мая того же года их пытали сотрудники отдела полиции №4 Воронежа, заставляя признаться в краже мобильного телефона. Перед этим студенты выложили свое обращение на YouTube, в течение нескольких дней оно набрало более 36 тысяч просмотров. По данным портала, о краже телефона заявила хозяйка квартиры, где была вечеринка с участием этих ребят.

В полиции, как пишет издание, им сковывали сзади руки наручниками, на голову надевали пакет с нашатырным спиртом, а затем выводили в коридор и предложили самим решить, кто украл телефон, в противном случае обещая "закрыть" на двое суток. По словам студентов, после случившегося они написали заявление в СК и уполномоченному по правам человека в Воронежской области. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет заключения.

"Сегодня Коминтерновским районным судом Воронежа был оглашен приговор. Оперативный сотрудник Косьяненко Сергей получил три года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, и стажер Олег Соколовский - три года общего режима", - сказал Локтев.

По его словам, защита и потерпевшие удовлетворены решением суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

По данным следствия, в мае 2018 года полицейские для "скорейшего раскрытия" уголовного дела о хищении мобильного телефона применили насилие к двум молодым людям. В частности, следствие выяснило, что их действительно пытали наручниками и перекрывали воздух надетым на голову пакетом "с веществом, похожим по запаху на нашатырный спирт".