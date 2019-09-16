Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T20:58Z
https://ria.ru/20190916/1558747845.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155828/37/1558283753_0:359:3002:2048_1036x0_80_0_0_b5db4153765409b26a40c056b22b6522.jpg
РИА Новости
Культура

Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи

20:03 16.09.2019 (обновлено: 20:58 16.09.2019)
425
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее текст, ранее размещенный на странице в Facebook.
В эфире "Русского радио" она уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки. Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", рассказав, что у нее с детства "особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось".
"Для меня, когда нужен источник не то чтобы вдохновения, но прилива сил – ну кто что использует, - вы не поверите, но это так – я ставлю себе лезгинку. Я не могу сказать, что происходит со мной в этот момент, но это какой-то для меня невозможный драйв. Это необъяснимо", - добавила дипломат.
Далее Захарова озвучила текст будущей композиции: "Где лезгинка – Солнце,/ Там, где Солнце – горы,/ А где горы – небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа,/ Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу".
По ее словам, в тексте она попыталась отразить все, что чувствует к культуре Кавказа – "многообразной, многонациональной, той, которую я обожаю". Итоги конкурса подведут 1 ноября, песню поставят на радио. Захарова назвала важное условие для потенциальных участников: "Это должен быть такой нереальный драйв - так, чтобы действительно хотелось жить, так, чтобы действительно, когда ты ставишь эту музыку с этими словам, тебе хотелось танцевать, чтобы не было никакой возможности усидеть на месте".
В конце августа Захарова на молодежном форуме "Машук-2019", где пообщалась с молодежью и провела брифинг, станцевала лезгинку.
В ходе форума официальный представитель МИД РФ посетила секцию обучения кавказским танцам, где вышла танцевать в центр круга в паре с профессиональным танцором под аплодисменты окружающих. Видео с танцем Захаровой было размещено в Twitter российского дипведомства.
Позже она сообщила, что танцевать лезгинку раньше нигде не училась.
Это уже не первый танцевальный экспромт Захаровой. В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия - АСЕАН она станцевала "Калинку", что вызвало бурный отклик в соцсетях.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии открытия 39-го ММКФ. 22 июня 2017
22 июня 2017, 23:03РИА Новости
Мария Захарова рассказала, как появилась ее песня, прозвучавшая на ММКФ
1211005
Обсудить 0
КультураМария ЗахароваМИД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Победительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. 2009 год
Певица Приходько вышла из партии Тимошенко
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков заявил о продолжении стратегического диалога между Россией и США
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО прибыл с визитом в Багдад
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин помиловал трех осужденных
Президент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Путин сообщил о контактах России и США по СВПД
Председатель правительства РФ Дмитрий Мдведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
Медведев и премьер Госсовета Китая посетили музей-заповедник Павловск
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния