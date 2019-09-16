Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее текст, ранее размещенный на странице в Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее текст, ранее размещенный на странице в Facebook

Русского радио " она уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки. Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", рассказав, что у нее с детства "особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось". В эфире "" она уточнила, что музыкальная композиция должна быть в стиле лезгинки. Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", рассказав, что у нее с детства "особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось".

"Для меня, когда нужен источник не то чтобы вдохновения, но прилива сил – ну кто что использует, - вы не поверите, но это так – я ставлю себе лезгинку. Я не могу сказать, что происходит со мной в этот момент, но это какой-то для меня невозможный драйв. Это необъяснимо", - добавила дипломат.

Далее Захарова озвучила текст будущей композиции: "Где лезгинка – Солнце,/ Там, где Солнце – горы,/ А где горы – небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа,/ Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу".

По ее словам, в тексте она попыталась отразить все, что чувствует к культуре Кавказа – "многообразной, многонациональной, той, которую я обожаю". Итоги конкурса подведут 1 ноября, песню поставят на радио. Захарова назвала важное условие для потенциальных участников: "Это должен быть такой нереальный драйв - так, чтобы действительно хотелось жить, так, чтобы действительно, когда ты ставишь эту музыку с этими словам, тебе хотелось танцевать, чтобы не было никакой возможности усидеть на месте".

В конце августа Захарова на молодежном форуме "Машук-2019", где пообщалась с молодежью и провела брифинг, станцевала лезгинку

В ходе форума официальный представитель МИД РФ посетила секцию обучения кавказским танцам, где вышла танцевать в центр круга в паре с профессиональным танцором под аплодисменты окружающих. Видео с танцем Захаровой было размещено в Twitter российского дипведомства.

Позже она сообщила, что танцевать лезгинку раньше нигде не училась.