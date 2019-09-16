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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Эксперт: пакт Молотова – Риббентропа стал следствием Мюнхенского соглашения

19:59 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНаучный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Попытка возложить на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наравне с Германией является политизацией истории, попыткой в первую очередь стран Восточной Европы поставить события 1939 года в современный контекст. Об этом в ходе пленарного заседания международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии" заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
По его словам, существующая в настоящее время точка зрения о том, что подписанный 23 августа 1939 года советско-германский договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, является едва ли не основной причиной начала Второй мировой войны, является неверной.
"Классические историки Англии и Франции сейчас практически не занимаются этой темой. Нет новых научных работ, нет новых опубликованных документов. А вот наши соседи в Восточной Европе – Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария и другие – предпринимают попытки политизации истории, пытаются вставить события 1939 года в современный контекст", – заявил он.
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Александр Чубарьян напомнил, что пакт Молотова – Риббентропа являлся следствием Мюнхенского соглашения, подписанного 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини, а также подписанного позже пакта о ненападении между Англией, Францией и Германией. Ранее, в январе 1934 года, был подписан и договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
По словам ученого, не следует также забывать о том, что Вторая мировая война стала следствием итогов Первой мировой войны.
"Ко Второй мировой войне вел весь ход событий после Первой мировой войны: это и Версаль (Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции и официально завершивший Первую мировую войну. – Примеч. ред.), и Мюнхен с разделом Чехословакии", – отметил Александр Чубарьян.
Он также напомнил о том, что в 30-е годы XX века, несмотря на то что Германия активно готовилась к войне, между странами, которые могли что-то противопоставить нацистской идее, отсутствовало доверие.
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"В Лондоне и Париже к СССР относились как к социальному эксперименту, который они не признавали. Сталин боялся антисоветского блока, а после Мюнхена в Кремле о нем задумались еще больше", – рассказал Чубарьян и добавил, что именно Мюнхенский договор подтолкнул советское руководство к попытке договориться с Германией.
По мнению академика Чубарьяна, недооценка угрозы фашизма мировым сообществом в XX веке, отсутствие доверия между странами, которые могли противодействовать нацистской идее, должны стать важными уроками для современников.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)ГерманияЕвропаСССРАлександр Чубарьян
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