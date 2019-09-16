Эксперт: пакт Молотова – Риббентропа стал следствием Мюнхенского соглашения

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Попытка возложить на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наравне с Германией является политизацией истории, попыткой в первую очередь стран Восточной Европы поставить события 1939 года в современный контекст. Об этом в ходе пленарного заседания международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии" заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

По его словам, существующая в настоящее время точка зрения о том, что подписанный 23 августа 1939 года советско-германский договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, является едва ли не основной причиной начала Второй мировой войны, является неверной.

"Классические историки Англии и Франции сейчас практически не занимаются этой темой. Нет новых научных работ, нет новых опубликованных документов. А вот наши соседи в Восточной Европе – Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария и другие – предпринимают попытки политизации истории, пытаются вставить события 1939 года в современный контекст", – заявил он.

Александр Чубарьян напомнил, что пакт Молотова – Риббентропа являлся следствием Мюнхенского соглашения, подписанного 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини, а также подписанного позже пакта о ненападении между Англией, Францией и Германией. Ранее, в январе 1934 года, был подписан и договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.

По словам ученого, не следует также забывать о том, что Вторая мировая война стала следствием итогов Первой мировой войны.

"Ко Второй мировой войне вел весь ход событий после Первой мировой войны: это и Версаль (Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции и официально завершивший Первую мировую войну. – Примеч. ред.), и Мюнхен с разделом Чехословакии", – отметил Александр Чубарьян.

Он также напомнил о том, что в 30-е годы XX века, несмотря на то что Германия активно готовилась к войне, между странами, которые могли что-то противопоставить нацистской идее, отсутствовало доверие.

"В Лондоне и Париже к СССР относились как к социальному эксперименту, который они не признавали. Сталин боялся антисоветского блока, а после Мюнхена в Кремле о нем задумались еще больше", – рассказал Чубарьян и добавил, что именно Мюнхенский договор подтолкнул советское руководство к попытке договориться с Германией.