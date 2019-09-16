Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва готова асимметрично ответить в случае развертывания США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Надо, чтобы США, другие страны НАТО объявили о принятии одностороннего моратория на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности, которые ускоренно создаются американцами после завершения действия ДРСМД", - сказал он.

В эфире телеканала НТВ Рябков напомнил, что такой мораторий был объявлен со стороны России президентом Владимиром Путиным.

"Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично", - добавил Рябков.