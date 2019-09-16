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РИА Новости

Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет

19:54 16.09.2019 (обновлено: 20:14 16.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва готова асимметрично ответить в случае развертывания США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Надо, чтобы США, другие страны НАТО объявили о принятии одностороннего моратория на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности, которые ускоренно создаются американцами после завершения действия ДРСМД", - сказал он.
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В эфире телеканала НТВ Рябков напомнил, что такой мораторий был объявлен со стороны России президентом Владимиром Путиным.
"Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично", - добавил Рябков.
Дипломат подчеркнул, что Россия будет действовать так, чтобы у США не возникало иллюзии безопасности и защищенности, когда они создают новую угрозу, а сами остаются "при своих".
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