Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T20:36Z
https://ria.ru/20190916/1558747503.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/138193/12/1381931262_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_33b7bb1bd466249c849ce7199fa7d266.jpg
РИА Новости
Туризм

Исследование: любые фото из чужого отпуска раздражают 10% россиян

20:34 16.09.2019 (обновлено: 20:36 16.09.2019)
267
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМексиканский сувенирный магазин
Мексиканский сувенирный магазин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Каждого десятого россиянина раздражают любые фотографии, сделанные из чужого отпуска, свидетельствуют данные исследования сервиса путешествий Туту.ру.
"Сервис узнал у туристов, какие фотографии из чужого отпуска им не нравится смотреть. Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции", - сообщили РИА Новости в компании.
Исследование, в котором участвовали 2,7 тысячи человек, показало, что самый популярный раздражитель — ноги на фоне бассейна, моря или пляжа. Их не хотели бы видеть 19% опрошенных. 16% не рады фотографиям тарелок с едой, а 7% хотели бы не видеть кадры из номера, ванной комнаты, лифта.
"Самый беспроигрышный вариант, судя по результатам опроса, — фото, где нет людей (закаты, рассветы, пейзажи и тому подобное) или фото в купальниках. Эти две отпускные композиции раздражают всего по 3% опрошенных", - уточнили аналитики.
Примечательно, что 42% респондентов готовы рассматривать все чужие отпускные фотографии с удовольствием.
Девушки делают селфи у бассейна
23 июня 2018, 13:13РИА Новости
Без чувства юмора не смотреть: фото на пляже как инструкция для девушек
190000
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал удары по саудовским НПЗ
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений
Министр обороны США Марк Эспер
США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Путин ответил на вопрос об атаке на саудовские НПЗ цитатой из Корана
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Минкультуры планирует создать единую федеральную кинокомиссию
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Эрдоган назвал главные темы прошедших в Анкаре переговоров
Победительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. 2009 год
Певица Приходько вышла из партии Тимошенко
Пляж в Римини
Опрос показал самые желанные турнаправления для россиян
Голубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге
Синоптики предупредили о первых заморозках в Петербурге
Система нагревания табака
Комитет Госдумы одобрил введение акциза на устройства для нагревания табака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния