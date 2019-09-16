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РИА Новости
Республика Мордовия

Сельские жители в Мордовии смогут взять ипотеку под 3%

19:53 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса и гостиниц рядом со стадионом "Мордовия Арена". После чемпионата они тоже станут жилыми домами: часть квартир будет передана в порядке очередности как социальное жилье, построенное с привлечением государственных вложений, многодетным семьям, детям-сиротам, часть, построенная за счет частных инвестиций, продана.
Строительство жилого комплекса и гостиниц рядом со стадионом Мордовия Арена. После чемпионата они тоже станут жилыми домами: часть квартир будет передана в порядке очередности как социальное жилье, построенное с привлечением государственных вложений, многодетным семьям, детям-сиротам, часть, построенная за счет частных инвестиций, продана.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Сельская ипотека под 3% стартует в Мордовии в 2020 году, заявил глава республики Владимир Волков.
Мордовия с 2020 года будет принимать участие в реализации программы "Развитие сельских территорий", разработанной кабмином РФ по поручению президента России Владимира Путина
"В программе говорится о введении трехпроцентной ипотеки с первоначальным взносом всего 10% вместо ныне существующих 20% для жителей сельской местности с населением не более 40 тысяч жителей. Наши муниципалитеты, за исключением Рузаевки, которая развивается по другим программам, все подходят под эти требования. Поэтому в республике началась масштабная подготовка к строительству - отведение участков, подведение к ним коммуникаций, инженерной инфраструктуры", - отметил Волков.
Глава Мордовии подчеркнул, что в рамках реализации программы будут затронуты такие важные направления, как медицина, модернизация инфраструктуры деревень, их благоустройство, строительство дорог и обеспечение жителей интернетом, что "даст мощный толчок к развитию сельских территорий".
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