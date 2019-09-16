Сельские жители в Мордовии смогут взять ипотеку под 3%

"В программе говорится о введении трехпроцентной ипотеки с первоначальным взносом всего 10% вместо ныне существующих 20% для жителей сельской местности с населением не более 40 тысяч жителей. Наши муниципалитеты, за исключением Рузаевки, которая развивается по другим программам, все подходят под эти требования. Поэтому в республике началась масштабная подготовка к строительству - отведение участков, подведение к ним коммуникаций, инженерной инфраструктуры", - отметил Волков.