Рябков заявил о продолжении стратегического диалога между Россией и США

"Эта иллюзия может привести к неправильным решениям. Мы об этом говорим открыто, в том числе разбираем американские доктринальные установки в военной области, когда ведем соответствующий диалог с американскими коллегами. Форматы есть, они отрабатываются, и за закрытыми дверями дискуссия на эту тему идет вполне профессионально", - сказал Рябков в эфире НТВ.