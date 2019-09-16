Рябков заявил о продолжении стратегического диалога между Россией и США

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон, несмотря на все сложности, продолжают диалог по стратегической стабильности, оснований для паники нет, но определенные озабоченности сохраняются, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в определенных кругах в Вашингтоне "появилась иллюзия, что за счет тех или иных средств, как оборонительных, так и наступательных, можно обеспечить себе абсолютную безопасность".
"Эта иллюзия может привести к неправильным решениям. Мы об этом говорим открыто, в том числе разбираем американские доктринальные установки в военной области, когда ведем соответствующий диалог с американскими коллегами. Форматы есть, они отрабатываются, и за закрытыми дверями дискуссия на эту тему идет вполне профессионально", - сказал Рябков в эфире НТВ.
"Оснований для паники нет, но тревога присутствует", - подчеркнул он.