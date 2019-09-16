Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T19:49Z
https://ria.ru/20190916/1558747248.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:306:3098:2048_1036x0_80_0_0_144d084014e6765f2fbf2d21d5e95b83.jpg
РИА Новости

Рябков заявил о продолжении стратегического диалога между Россией и США

19:49 16.09.2019
400
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон, несмотря на все сложности, продолжают диалог по стратегической стабильности, оснований для паники нет, но определенные озабоченности сохраняются, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в определенных кругах в Вашингтоне "появилась иллюзия, что за счет тех или иных средств, как оборонительных, так и наступательных, можно обеспечить себе абсолютную безопасность".

"Эта иллюзия может привести к неправильным решениям. Мы об этом говорим открыто, в том числе разбираем американские доктринальные установки в военной области, когда ведем соответствующий диалог с американскими коллегами. Форматы есть, они отрабатываются, и за закрытыми дверями дискуссия на эту тему идет вполне профессионально", - сказал Рябков в эфире НТВ.

"Оснований для паники нет, но тревога присутствует", - подчеркнул он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Вчера, 19:38РИА Новости
Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта
600001
Обсудить 0
МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал приоритетную задачу на сирийском направлении
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
Президент РФ Владимир Путин на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Путин сообщил о контактах России и США по СВПД
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния
Освобожденный Хан-Шейхун
Иран сожалеет, что пока не удается полностью выполнить соглашения по Идлибу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО прибыл с визитом в Багдад
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал удары по саудовским НПЗ
Президент РФ Владимир Путин во время российско-турецких переговоров в расширенном составе
Путин: зона деэскалации в Сирии не может служить плацдармом для провокаций
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал оперативно запустить работу Конституционного комитета Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Роухани подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин заявил о необходимости оказания гуманитарной поддержки всем сирийцам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния