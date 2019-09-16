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РИА Новости

Шереметьево запустит третью взлетно-посадочную полосу

19:41 16.09.2019 (обновлено: 20:08 16.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" 19 сентября запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Девятнадцатого сентября 2019 года в Международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в официальном мероприятии запланировано участие спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, руководителя Росавиации Александра Нерадько, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, председателя совета директоров АО "МАШ" Александра Пономаренко, а также руководства профильных организаций и авиакомпаний.
Ранее сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.
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МоскваШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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