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РИА Новости
Война в Сирии

Путин назвал приоритетную задачу на сирийском направлении

19:40 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что актуальной задачей на сирийском направлении видится продолжение борьбы с терроризмом.
"Разумеется, актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии. Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций", - заявил Путин в ходе саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре.
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