Путин назвал приоритетную задачу на сирийском направлении

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что актуальной задачей на сирийском направлении видится продолжение борьбы с терроризмом.

"Разумеется, актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии. Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций", - заявил Путин в ходе саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре.