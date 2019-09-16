Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра подчеркнул, что говоря ранее о таком развитии событий, он не имел в виду, что мир находится в шаге от ядерной войны.
"Я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Причина этого в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях: когда расширяется арсенал ядерных вооружений", - сказал Рябков в эфире НТВ.
Он подчеркнул, что "эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер".
"Мы вынуждены на это реагировать", - отметил Рябков.