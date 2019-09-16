Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта

"Я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Причина этого в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях: когда расширяется арсенал ядерных вооружений", - сказал Рябков в эфире НТВ.