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РИА Новости

Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта

19:38 16.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра подчеркнул, что говоря ранее о таком развитии событий, он не имел в виду, что мир находится в шаге от ядерной войны.

"Я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Причина этого в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях: когда расширяется арсенал ядерных вооружений", - сказал Рябков в эфире НТВ.

Он подчеркнул, что "эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер".
"Мы вынуждены на это реагировать", - отметил Рябков.
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