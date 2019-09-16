Путин: зона деэскалации в Сирии не может служить плацдармом для провокаций

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Зона деэскалации в Сирии не может служить плацдармом для провокаций, нужно сообща противодействовать террористической угрозе в Идлибе, заявил президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с Турцией и Ираном.
"Актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии. Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций",- сказал он.
"Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов и тем более служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций. Уважаемые коллеги, нам сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы", - добавил Путин.