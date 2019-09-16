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РИА Новости
Новости Подмосковья

Капитальный ремонт провели в 58 домах бывших военных городков Подмосковья

19:25 16.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидУкладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. С начала года в Московской области капитальный ремонт провели в 58 многоквартирных домах в бывших военных городках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.
Отремонтировали крыши, фасады домов, внутренние инженерные системы. В 2019 году в 18 зданиях заменят лифты. Почти в 45 населенных пунктах удалось улучшить качество жизни. Ранее военные городки перешли на баланс муниципалитетов.
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"С 2014 года в Московской области капитально отремонтировано порядка 354 многоквартирных домов из жилищного фонда бывших военных городков. Благодаря этому улучшено качество жизни людей 44 бывших военных городков на территории 26 муниципалитетов региона", — пояснил Дмитрий Пестов.
Всего в программу капитального ремонта Подмосковья включено 927 домов на территории бывших военных городков. Все работы закончат до 2029 года.
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Новости ПодмосковьяДмитрий ПестовМосковская область
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