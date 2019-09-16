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РИА Новости

В США полицейские застрелили вооруженного мужчину рядом со школой

19:22 16.09.2019
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техасе
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в городе Хьюстон (штат Техас) в понедельник утром застрелили вооруженного мужчину, который находился рядом со зданием начальной школы, сообщил шеф полиции Арт Асеведо.
Выступая перед журналистами, Асеведо сообщил, что в полицию поступил сигнал о том, что рядом со школой находится афроамериканец в возрасте 30-40 лет, который "носил огнестрельное оружие в угрожающей манере". Через минуту после звонка стражи порядка прибыли на место.
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"Подозреваемый не выполнял указания и попытался перебежать улицу от автомойки в сторону начальной школы… Затем подозреваемый выстрелил в сторону офицеров (полиции), которые, к счастью, не пострадали", - рассказал Асеведо журналистам.
По его словам, полицейские открыли ответный огонь, мужчина был ранен. Ему пытались оказать первую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.
Все это время ученики и учителя школы Valley West оставались внутри здания в целях безопасности.
В США, где разрешена покупка оружия, регулярно происходят случаи стрельбы в общественных местах, в том числе в школах. Так, по данным портала Mass Shooting Tracker, только в августе этого года в результате "массовой стрельбы" погибли 94 и были ранены 292 человека.
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