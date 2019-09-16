В США полицейские застрелили вооруженного мужчину рядом со школой

ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Полицейские в городе Хьюстон (штат Техас) в понедельник утром застрелили вооруженного мужчину, который находился рядом со зданием начальной школы, сообщил шеф полиции Арт Асеведо.

Выступая перед журналистами, Асеведо сообщил, что в полицию поступил сигнал о том, что рядом со школой находится афроамериканец в возрасте 30-40 лет, который "носил огнестрельное оружие в угрожающей манере". Через минуту после звонка стражи порядка прибыли на место.

"Подозреваемый не выполнял указания и попытался перебежать улицу от автомойки в сторону начальной школы… Затем подозреваемый выстрелил в сторону офицеров (полиции), которые, к счастью, не пострадали", - рассказал Асеведо журналистам.

По его словам, полицейские открыли ответный огонь, мужчина был ранен. Ему пытались оказать первую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.

Все это время ученики и учителя школы Valley West оставались внутри здания в целях безопасности.