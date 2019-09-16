В Сети появилось продолжение "Мира Юрского периода"

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Киностудия Universal представила короткометражный фильм, который стал продолжением "Мира Юрского периода", сообщает HN Entertainment.
Действие в нем разворачивается через год после событий второго оригинального фильма: динозавры свободно разгуливают, где им вздумается. Семье из четырех человек приходится отчаянно бороться с ними, чтобы выжить.
Режиссером картины стал Колин Треворроу, истрию ему помогла написать Эмили Кармайкл — соавтор сценария "Мира Юрского периода 3".
Главные роли сыграли Андре Холлэнд ("Касл-Рок", "Больница Никербокер") и Натали Мартинес (сериал "Переправа").
"Мир Юрского периода 3" выйдет в прокат летом 2021 года.
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