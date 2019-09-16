Путин призвал оперативно запустить работу Конституционного комитета Сирии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Состав конституционного комитета Сирии окончательно определён, следует оперативно запустить его деятельность, заявил президент России Владимир Путин.

"Состав комитета полностью определен", - сказал Путин на трехсторонней встрече с участием лидеров Ирана и Турции. Он также заявил, что необходимо запустить его работу.

Предполагается, что Конституционный комитет будет работать в Женеве, его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы. В конце августа спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что комитет почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.

В середине сентября российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителей Минобороны обсудила в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы скорейшего завершения формирования Конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.