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РИА Новости
Война в Сирии

Путин призвал оперативно запустить работу Конституционного комитета Сирии

19:15 16.09.2019 (обновлено: 20:06 16.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Состав конституционного комитета Сирии окончательно определён, следует оперативно запустить его деятельность, заявил президент России Владимир Путин.
"Состав комитета полностью определен", - сказал Путин на трехсторонней встрече с участием лидеров Ирана и Турции. Он также заявил, что необходимо запустить его работу.
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Путин: Конституционный комитет Сирии не должен подвергаться давлению извне
Предполагается, что Конституционный комитет будет работать в Женеве, его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы. В конце августа спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен на заседании СБ ООН заявил, что комитет почти сформирован, выразив надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.
В середине сентября российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителей Минобороны обсудила в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы скорейшего завершения формирования Конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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