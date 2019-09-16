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РИА Новости

Небензя призвал не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские НПЗ

19:08 16.09.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Россия призывает не спешить с выводами о том, кто виновен в атаках нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас вызывает серьезную обеспокоенность нанесение 14 сентября удара беспилотными средствами по крупным объектам нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. Решительно осуждаем удары по невоенным целям и разрушение социально-экономической инфраструктуры", - сказал Небензя.
По его словам, вооруженная эскалация грозит дальнейшим осложнением поиска мирного решения йеменской проблемы, а также несет угрозу перерастания в масштабное региональное противостояние. Он призвал все стороны проявлять сдержанность и не допускать подобных инцидентов в будущем.
"Одновременно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку. Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе Ближнего Востока", - подчеркнул он.
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В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.
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