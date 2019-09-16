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РИА Новости

Минздрав разработал проект об ускоренной регистрации "прорывных" лекарств

19:01 16.09.2019
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Минздрав разработал законопроект об ускоренной регистрации "прорывных" лекарств, ожидается его внесение в правительство в ближайшее время, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" глава ведомства Вероника Скворцова.
"Мы подготовили сейчас законопроект, который согласован уже со всеми федеральными органами исполнительной власти, по ускоренной регистрации прорывных лекарственных препаратов, которые позволяют лечить то, что раньше было неизлечимо. Мы надеемся, в ближайшее время он будет внесен в правительство", - сказала Скворцова.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.
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