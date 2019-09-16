Минздрав разработал проект об ускоренной регистрации "прорывных" лекарств

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Минздрав разработал законопроект об ускоренной регистрации "прорывных" лекарств, ожидается его внесение в правительство в ближайшее время, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" глава ведомства Вероника Скворцова.

"Мы подготовили сейчас законопроект, который согласован уже со всеми федеральными органами исполнительной власти, по ускоренной регистрации прорывных лекарственных препаратов, которые позволяют лечить то, что раньше было неизлечимо. Мы надеемся, в ближайшее время он будет внесен в правительство", - сказала Скворцова.