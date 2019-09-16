Роухани отметил необходимость мирного урегулирования сирийского кризиса

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Сирийский и другие кризисы в регионе должны быть урегулированы лишь мирным путем, заявил президент Ирана Хасан Роухани на трехстороннем саммите по урегулированию ситуации в Сирии.

"Сирийский кризис и другие подобные кризисы в регионе должны быть урегулированы мирным путем и его собственным народом",- сказал он.

"Исламская Республика Иран, как и в прошлом, считает, что сирийский кризис имеет только политическое решение и что это может быть достигнуто только путем конструктивного взаимодействия между сирийским народом. Сирийское правительство и народ при всем их разнообразии способны пройти по этому важному и, конечно, непростому пути. Исламская Республика Иран с самого начала подчеркивала неэффективность военного решения для прекращения этого кризиса, и этот факт остается в силе", - отметил Роухани.

Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии начался в Анкаре, лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят вопросы сирийского урегулирования, в том числе ситуацию в Идлибе и продвижение политического процесса в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.