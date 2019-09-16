Тамбовский губернатор поздравил с избранием нового главу областного центра

ТАМБОВ, 16 сен – РИА Новости. Формирование команды надёжных помощников и поддержание постоянной обратной связи с жителями должны стать залогом успешной работы нового главы Тамбова - Наталии Макаревич, сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на церемонии вступления в должность мэра региональной столицы.

Макаревич, занимавшая ранее пост начальника регионального управления по развитию промышленности и торговли, в понедельник избрана на пост главы Тамбова на внеочередном заседании Тамбовской городской думы по итогам конкурса.

"Впервые к руководству областным центром приходит женщина-управленец, хорошо зарекомендовавшая себя на работе в администрации области. Наталия Владимировна внесла очень большой вклад в развитие промышленного комплекса области, успешно реализовала крупные проекты", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина, пожелавшего новому градоначальнику, в первую очередь , "наитеснейшего единения с народом".

"Желаю, как и прежде, глубочайшим образом вникать в суть всех происходящих событий. Одни мы ничего не сделать не можем, поэтому третье моё пожелание - сплочение профессионалов и формирование команды надёжных помощников. Со своей стороны, могу гарантировать, что работать придётся 24 часа в сутки", - добавил Никитин.