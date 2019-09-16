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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор поздравил с избранием нового главу областного центра

19:01 16.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ТАМБОВ, 16 сен – РИА Новости. Формирование команды надёжных помощников и поддержание постоянной обратной связи с жителями должны стать залогом успешной работы нового главы Тамбова - Наталии Макаревич, сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на церемонии вступления в должность мэра региональной столицы.
Макаревич, занимавшая ранее пост начальника регионального управления по развитию промышленности и торговли, в понедельник избрана на пост главы Тамбова на внеочередном заседании Тамбовской городской думы по итогам конкурса.

"Впервые к руководству областным центром приходит женщина-управленец, хорошо зарекомендовавшая себя на работе в администрации области. Наталия Владимировна внесла очень большой вклад в развитие промышленного комплекса области, успешно реализовала крупные проекты", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина, пожелавшего новому градоначальнику, в первую очередь , "наитеснейшего единения с народом".

"Желаю, как и прежде, глубочайшим образом вникать в суть всех происходящих событий. Одни мы ничего не сделать не можем, поэтому третье моё пожелание - сплочение профессионалов и формирование команды надёжных помощников. Со своей стороны, могу гарантировать, что работать придётся 24 часа в сутки", - добавил Никитин.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
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Наталия Макаревич, а также юрист регионального исполкома партии "Единая Россия" Дарья Завражина вышли в финал конкурса на должность главы Тамбова по итогам заседания конкурсной комиссии под председательством первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова. В понедельник на внеочередном заседании Тамбовской городской думы обе претендентки представили депутатам свои программы, после чего народные избранники определили победительницу путем голосования.
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Тамбовская областьТамбовская область
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