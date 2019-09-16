Путин помиловал трех осужденных

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Пенсионер Алексей Давыдов, которого осудили в октябре прошлого года за нападение с ножом, выйдет на свободу из-за слабого здоровья и ряда хронических заболеваний.

Ранее Давыдов признался в преступлении, а также возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред. До этого инцидента судимостей у Давыдова не было. К сегодняшнему дню он отсидел девять месяцев.

Указ главы государства вступит в силу 16 сентября.

Президент также помиловал мать пятерых детей Наталью Сапоцкую, осужденную за сбыт наркотиков, сократив ей срок до 3,5 лет лишения свободы, благодаря чему женщина выйдет на свободу в феврале 2021 года.

Сапоцкая находится в колонии общего режима два года, по решению суда она должна была выйти на свободу в 2023 году. Женщина признала вину, а также активно помогала расследованию преступления, которое совершила под давлением гражданского мужа.

Кроме того, президент, руководствуясь принципами гуманности, помиловал Оксану Ивасюк, которая в состоянии аффекта зарезала избивавшего ее мужа. Глава государства сократил ей срок до 5,5 лет лишения свободы.

Как выяснило следствие, в ходе конфликта супруг Ивасюк несколько раз ударил ее, пытался зажать голову жены дверью. После убийства женщина не скрылась с места преступления, а пыталась оказать мужу медпомощь, позже она явилась с повинной. По прежнему месту работы Ивасюк зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважение в коллективе, замечаний и нареканий не имела. Ранее судима не была.