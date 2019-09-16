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РИА Новости

Путин помиловал трех осужденных

19:00 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Пенсионер Алексей Давыдов, которого осудили в октябре прошлого года за нападение с ножом, выйдет на свободу из-за слабого здоровья и ряда хронических заболеваний.
Ранее Давыдов признался в преступлении, а также возместил потерпевшему имущественный ущерб и моральный вред. До этого инцидента судимостей у Давыдова не было. К сегодняшнему дню он отсидел девять месяцев.
Александр Артюх
22 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Ваша милость. Истории пятерых россиян, амнистированных Путиным
Указ главы государства вступит в силу 16 сентября.
Президент также помиловал мать пятерых детей Наталью Сапоцкую, осужденную за сбыт наркотиков, сократив ей срок до 3,5 лет лишения свободы, благодаря чему женщина выйдет на свободу в феврале 2021 года.
Сапоцкая находится в колонии общего режима два года, по решению суда она должна была выйти на свободу в 2023 году. Женщина признала вину, а также активно помогала расследованию преступления, которое совершила под давлением гражданского мужа.
Кроме того, президент, руководствуясь принципами гуманности, помиловал Оксану Ивасюк, которая в состоянии аффекта зарезала избивавшего ее мужа. Глава государства сократил ей срок до 5,5 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин
11 декабря 2018, 18:17РИА Новости
Путин изучит возможность воссоздания президентской комиссии по помилованию
Как выяснило следствие, в ходе конфликта супруг Ивасюк несколько раз ударил ее, пытался зажать голову жены дверью. После убийства женщина не скрылась с места преступления, а пыталась оказать мужу медпомощь, позже она явилась с повинной. По прежнему месту работы Ивасюк зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважение в коллективе, замечаний и нареканий не имела. Ранее судима не была.
Ивасюк уже отбыла часть срока наказания – два года и 10 месяцев.
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Владимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Убежден,что если Путину кто то попытается зажать голову дверью,-пристрелят в сию же секунду.И сидеть за это никто не будет.Если все так и было как описано,то это законная самооборона.Только видимо к простым гражданам она не относится.
16 сентября, 19:35
19george65
64213218
Всё по правилам диктатора,уголовников помиловать,а политических заключённых сажать на всю катушку.
16 сентября, 19:20
Саша Василич
41311433
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